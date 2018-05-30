В Иванове перекроют движение на 12 улицах

31 мая с 7.00 до 17.00 в районе ТЭЦ-3 г. Иваново пройдут учения. Будут отрабатываться действия по ликвидации и минимизации последствий террористического акта, освобождению заложников.
В связи с прохождением по городу колонн автомобильной и специальной техники с 8.00 до 10.00, а также с 15.00 до 17.00 возможно затруднение движения, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ивановской области.
Ограничение коснется улиц Громобоя, Шошина, Рыбинская, Г. Фейгина, Каравайковой, 14-й проезд, 1-я Лагерная, Маршала Жаворонкова, Кузнецова, Багаева, Куконковых, Шоссе Энергетиков.