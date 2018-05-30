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Названы имена чемпионов города среди шахматистов

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Названы имена чемпионов города среди шахматистов
Возраст спортсменов - до 15 лет
30.05.2018, 17:23
251 0
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Названы имена чемпионов города среди шахматистов

Гимназия № 36 стала основной площадкой для состязаний юных шахматистов. Здесь в течение 4-х дней проходило первенство города Иванова по шахматам.

В соревнованиях приняли участие 51 шахматист в четырёх группах: две группы до 11 лет – 19 мальчиков и 11 девочек; совместная группа мальчиков и девочек до 13 лет, но с раздельным зачётом; группа до 15 лет в составе 5 участников – трое юношей и две девушки.

Как рассказал главный судья первенства, педагог дополнительного образования Алексей Головкин, в группе мальчиков до 11 лет не было равных Дмитрию Белоручкину, показавшему отличную игру, набравшему 7 очков из 7 возможных и завоевавшему звание чемпиона города 2018 года. Второе место завоевал Григорий Сафронов, третье - Даниил Плеханов.

В группе девочек до 11 лет победила Софья Писаненко, также показавшая абсолютный результат – 7 очков. Второе место заняла Люда Коржова - 5 очков. Третье место заняла Абдул Гани Джайба, недавно приехавшая в Иваново, но уже проявившая себя в городских и областных шахматных турнирах.

Первое место и звание чемпиона города Иваново-2018 в возрастной группе до 13 лет у мальчиков завоевал Константин Королёв, второе место занял Гриша Васюгин, в личной встрече победивший Костю Королёва, но уступивший первое место по дополнительному показателю. Среди девочек в группе до 13 лет чемпионкой города Иваново–2018 стала Катя Киселева, второе место заняла Маша Ядрышева и третьей стала Маша.

В старшей группе до 15 лет первое место и звание чемпионки города Иваново-2018 в общем зачёте заняла София Гречина, второе место завоевала Лидия Коржова. Среди юношей первое место и звание чемпиона города Иваново занял Никита Курышев, второе место у Андрея Канецкого и третье - у Андрея Стрельникова.

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