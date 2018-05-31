Лента новостей

 30

Пожар в многоэтажном доме в Кохме. Видео.

 55

Ураган в Иванове: самые яркие видеокадры

 1310

Без света в Ивановской области остаются почти 15 тысяч человек

 1161

Названы имена чемпионов города среди шахматистов

 4887

В Иванове перекроют движение на 12 улицах

 4028

Меняется расписание ярославского поезда

 1828

Неочищенные стоки суперпроекта "Наволоки" могут загрязнять Волгу

 4523

Где в Иванове нет клещей, почему пустует здание семинарии, и что думают спасатели о торговых центрах

 6394

В ОНФ заявили о двух крупных экологических ЧП на реках области

 3712

В Ивановской области собираются снести ночной клуб

 2409

В Иванове детей будут катать на каруселях со скидкой

 5560

В Иванове открылась пожарно-спасательная часть №5

 1960

В ивановской школе воспитывают по-казачьи

 1898

Руководитель МЧС - об итогах проверки торговых центров в Иванове

 3054

Прогноз погоды на завтра, 31 мая

 4875

В Иванове создан оперативный штаб по ликвидации последствий урагана

 7267

Ивановскую область ждет новый ураган - до 28 м/с

 5704

Последствия урагана в Ново-Талицах

 10319

В аварии с автобусом в Иванове пострадали шесть человек

 5835

В Иванове инструктор автошколы помешал девушке перейти дорогу

 3994

Директор предприятия в Ивановской области сэкономила на НДС 6 миллионов

 4176

В Иванове коммунальщики и спасатели ликвидируют последствия штормового циклона

 16632

Ураганный ветер в Иванове

 13265

Горячую воду в Иванове продолжают отключать

 4998

В центре Иванова забил горячий источник

 5589

Очередное ДТП на пешеходном переходе

 4847

Куда в Вичугском районе придет газ

 2590

В Иванове философ-урбанист покажет фрагмент «Красной нити»

 2843

После визита "Барса" в бывшую школу власти решили выяснить, кто и зачем привез туда крокодилов и змей

 2652

«Зеркало-2018»: кинофестиваль в новом формате

 7419

В Иванове продолжается крысиное нашествие

 6197

Станислав Воскресенский - о маршрутизации в здравоохранении

 4949

Владимир Шарыпов назвал главные проблемы ивановской администрации и пути решения

 3355

Взрывоопасное соседство на 10-й Сосневской в Иванове

 2777

«Зеркало-2018»: назван состав жюри

 7879

Суд избрал меру пресечения директору стройфирмы «Пума»

 5902

В Комсомольском районе в заброшенной школе поселились змеи и два крокодила

 4571

В Юрьевце и Гавриловом Посаде благоустроят площади, а в Плесе - сквер у пруда

 2814

В Иванове до службы доходят только 8,5% призывников

 1916

Как поселку стать городом, насколько быстро должны устранять аварии, и где отличился областной центр

 1749

Адвокаты окажут помощь бесплатно

 1436

Ивановские студенты встали на «Путь Мужества»

 1106

Ивановские волонтеры проведут субботники на зеленых тропах

 2639

В Иванове арестована маршрутка

 5503

В Ивановской области ждут грозу и град

 5309

Первая ночная «Ласточка» из Иванова в Москву отправится 2 июня

 3663

Прогноз погоды на завтра

 1894

Информация о текущем ремонте дорожного полотна

 2136

Тюльпаны в Иванове выкопали раньше времени

 3791

В Иванове трое водителей сбили пешеходов и скрылись