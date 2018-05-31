Ураган в Иванове: самые яркие видеокадры

В половине двенадцатого на Ивановскую область налетел ураган.
Ветер повалил деревья, в том числе и на припаркованные машины. Ветер срывал дорожные знаки и крыши. Упавшие деревья перегородили улицы.
Штормовой ветер нарушил электроснабжение в городе Иваново и четырех районах Ивановской области - Тейковском, Заволжском, Кинешемском, Лежневском. По данным на 14.00, без света оставалось более 25 тысяч человек.
Для ликвидации последствий стихии, по предварительным оценкам, потребуется не менее 2-х дней.