В Ивановской области местный житель финансировал экстремистов

В Шуе возбуждено уголовное дело по факту финансирования экстремистской деятельности.
По версии следствия, с лета 2017 года по настоящее время 40-летний шуянин, являясь приверженцем запрещенной на территории России религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России», организовал сбор денежных средств.
Деньги предназначались шуйскому подразделению организации, сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
Сейчас решается вопрос о применении меры пресечения в отношении злоумышленника, предварительное следствие продолжается.