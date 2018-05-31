Городским спасателям поступило 280 заявок об упавших деревьях

По информации на 8.30 31 мая в единую дежурно-диспетчерскую службу города Иваново поступило 280 заявок об аварийно-упавших деревьях. Городскими бригадами спасателей выполнено 24 заявки (распилено 36 деревьев). Еще 86 заявок (это 96 деревьев) закрыто местным гарнизоном пожарной охраны.

На утро четверга без света в Иванове оставались чуть более 4,5 тысячи человек, отключено 6 трансформаторных подстанций. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

Мероприятия по ликвидации отключений электроснабжения в учреждениях образованиях полностью завершены к вечеру 30 мая. Продолжаются работы по распиловке упавших деревьев и ветвей в трех детских садах.

Как уже сообщалось, на территории города Иванова введен режим повышенной готовности коммунальных и спасательных служб на ближайшие двое суток. Именно столько времени по предварительным оценкам потребуется на ликвидацию последствий стихии в областном центре.