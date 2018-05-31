Губернатора области могут лишить должности председателя правительства

На проходящем в эти минуты пленарном заседании Ивановской областной думы руководитель фракции «Единая Россия» Анатолий Буров выступил с предложением разделить две должности - губернатора и председателя правительства. Предполагается, что это позволит губернатору сосредоточиться на стратегии развития региона, а председателю правительства - на управлении. Анатолий Буров предложил внести изменения в устав Ивановской области. Инициатива вызвала полемику.
Губернатор области Станислав Воскресенский это предложение пока не прокомментировал.
В соответствии со ст.59 Устава Ивановской области "Правительство Ивановской области является постоянно действующим высшим исполнительным органом государственной власти Ивановской области... Правительство Ивановской области подотчетно Губернатору Ивановской области".
В соответствии со ст.42 Устава Ивановской области "Губернатор Ивановской области является Председателем Правительства Ивановской области и несет ответственность за обеспечение исполнения Правительством Ивановской области действующего законодательства".
До настоящего времени губернатор области возглавляет правительство области.