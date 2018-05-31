Дома без горячей воды

В областном центре продолжаются работы на сетях горячего водоснабжения.
После проведения гидравлических испытаний отключена горячая вода следующим домам в связи с повреждением:
На теплотрассе АО «ИвГТЭ»:
до 31 мая, 16.00
Герцена 14/4,
Дзержинского 10, 8а,
Жарова 8,
Зверева 7/2, 9а,
Комсомольская 19, 19а,
Конспиративная 4,
Красных Зорь 7,9,
Кузнецова 48а
Палехская 7,11,13
пер. Герцена 1/9,
Пушкина 33,
Пушкина 7,
Строительная 6, 8,
Наговицыной-Икрянистовой 2,4
Слесарный 13,15
Кузнецова 54
до 1 июня, 16.00
Степанова 1/2,
Повреждение во внутренней системе: ООО Вектор: Майорова, 16 до 31 мая
На теплотрассах АО «ИвГТЭ»
До 1 июня 16.00
9 Января, 4
До 31 мая, 16.00
Вокзальная 1
1-я Сибирская 15
Земляная 10, 12
ТЭЦ-3, 26
На теплотрассе ИГЭУ до 17.00 31 мая
Рабфаковская 29
Несоответствие гидравлического режима:
Сарментовой, 2, 4, 6, пр. Шереметевский, 74Б, 74А, работы запланированы на 31 мая
Плановые отключения горячей воды
На теплотрассе филиала «Ивановский» ПАО «Т Плюс»:
до 31 мая 17.00
ул. Шошина 2, 4, 10,13,17,15,
ул. Сарментовой 2,4,6, 9, 10
пр. Шереметевский 96, 92, 72б, 72в, 74б, 74а,
ул. Рабочая 11/24
ул. Сосновая 5, 14
до 1 июня, 8.00
Вольная 10, 12, 14, 5,
пер. Герцена 1/9,
Герцена 14/4, 29, 15, 20, 28, 28а, 3, 31, 5, 7, 30,
Зверева 14, 16, 37,
Калужская 2,
Королева 6,
Красных Зорь 11, 14, 2, 4, 4а, 6а, 7, 9,
Кузнецова 42/32, 46, 48, 48а, 54, 61,
Ленинградская 6,
Мархлевского 31, 31а, 34/45, 38, 40,
Менделеева 16, 23, 7,
Наговицыной-Икрянистовой 2, 4,
Нагорная 3-я 12,
Парижской Коммуны 13, 13а, 16а, 18, 20а, 5б, 5в,
Поселковая 2,
Рабфаковский 1-й 1а, 3,
Самойлова 10, 12, 13, 15, 6, 8, 5,
Слесарный 13, 15,
Союзная 4, 6, 8,
пер. Союзный 5,
Строительная 13/21, 8, 3, 6,
Ярославская 12, 14
Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей АО «ИвГТЭ» от котельной №37
31 мая до 16.00
п/о 14, 118, 311, 245, 252, 312, 316, 330, 333, 254, 260, 267, 371,
Балахнина 29, 33,
Гнедина 14,
Дачная 2-я 20,
Деревенская 4-я 24, 391, 62, 60,
Коллективная 13, 13а, 32,
Люлина 10, 25, 27, 4, 8, 14,
Межсоюзный 16,
Минеевская 8-я 67, 69, 67а,
Музыкальная 1, 2,
Полка Нормандия-Неман 59, 61, 73, 83, 84, 86, 89, 91, 93,
Солнечная 7, 9,
Спортивная 11, 18/8, 5, 21/18, 24, 26,
Спортивный 1-й 8,
Спортивный 2-й 3,
Степана Халтурина 1, 11, 19, 19а, 22