Лента новостей

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Студентов в Юрьевце поразили набережная и пивзавод

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В Ивановской области мужчина получил срок за избиение полицейского

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Успешные бизнесмены стали наставниками для ивановских домохозяек и научных сотрудников

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Дома без горячей воды

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Губернатора области могут лишить должности председателя правительства

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В Иванове сбили 89-летнюю женщину

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Городским спасателям поступило 280 заявок об упавших деревьях

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В Ивановской области местный житель финансировал экстремистов

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Пожар в двухэтажном доме в Кохме. Видео.

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Ураган в Иванове: самые яркие видеокадры

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Без света в Ивановской области остаются почти 15 тысяч человек

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Названы имена чемпионов города среди шахматистов

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В Иванове перекроют движение на 12 улицах

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Меняется расписание ярославского поезда

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Неочищенные стоки суперпроекта "Наволоки" могут загрязнять Волгу

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Где в Иванове нет клещей, почему пустует здание семинарии, и что думают спасатели о торговых центрах

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В ОНФ заявили о двух крупных экологических ЧП на реках области

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В Ивановской области собираются снести ночной клуб

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В Иванове детей будут катать на каруселях со скидкой

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В Иванове открылась пожарно-спасательная часть №5

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В ивановской школе воспитывают по-казачьи

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Руководитель МЧС - об итогах проверки торговых центров в Иванове

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Прогноз погоды на завтра, 31 мая

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В Иванове создан оперативный штаб по ликвидации последствий урагана

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Ивановскую область ждет новый ураган - до 28 м/с

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Последствия урагана в Ново-Талицах

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В аварии с автобусом в Иванове пострадали шесть человек

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В Иванове инструктор автошколы помешал девушке перейти дорогу

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Директор предприятия в Ивановской области сэкономила на НДС 6 миллионов

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В Иванове коммунальщики и спасатели ликвидируют последствия штормового циклона

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Ураганный ветер в Иванове

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Горячую воду в Иванове продолжают отключать

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В центре Иванова забил горячий источник

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Очередное ДТП на пешеходном переходе

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Куда в Вичугском районе придет газ

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В Иванове философ-урбанист покажет фрагмент «Красной нити»

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После визита "Барса" в бывшую школу власти решили выяснить, кто и зачем привез туда крокодилов и змей

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«Зеркало-2018»: кинофестиваль в новом формате

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В Иванове продолжается крысиное нашествие

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Станислав Воскресенский - о маршрутизации в здравоохранении

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Владимир Шарыпов назвал главные проблемы ивановской администрации и пути решения

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Взрывоопасное соседство на 10-й Сосневской в Иванове

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«Зеркало-2018»: назван состав жюри

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Суд избрал меру пресечения директору стройфирмы «Пума»

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В Комсомольском районе в заброшенной школе поселились змеи и два крокодила

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В Юрьевце и Гавриловом Посаде благоустроят площади, а в Плесе - сквер у пруда

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В Иванове до службы доходят только 8,5% призывников

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Как поселку стать городом, насколько быстро должны устранять аварии, и где отличился областной центр

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Адвокаты окажут помощь бесплатно

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Ивановские студенты встали на «Путь Мужества»