Связаться с нами
8 (4932) 58-77-77

Успешные бизнесмены стали наставниками для ивановских домохозяек и научных сотрудников

Лента новостей
31.05.2018, 13:36
174 0
Студентов в Юрьевце поразили набережная и пивзавод
31.05.2018, 13:22
368 0
В Ивановской области мужчина получил срок за избиение полицейского
31.05.2018, 13:02
431 1
Успешные бизнесмены стали наставниками для ивановских домохозяек и научных сотрудников
31.05.2018, 13:01
511 0
Дома без горячей воды
31.05.2018, 12:15
2078 1
Губернатора области могут лишить должности председателя правительства
31.05.2018, 11:24
2582 0
В Иванове сбили 89-летнюю женщину
31.05.2018, 10:51
1583 0
Городским спасателям поступило 280 заявок об упавших деревьях
31.05.2018, 10:21
2070 5
В Ивановской области местный житель финансировал экстремистов
31.05.2018, 00:15
3380 8
Пожар в двухэтажном доме в Кохме. Видео.
30.05.2018, 23:03
6860 0
Ураган в Иванове: самые яркие видеокадры
30.05.2018, 19:25
6304 0
Без света в Ивановской области остаются почти 15 тысяч человек
30.05.2018, 17:23
2647 1
Названы имена чемпионов города среди шахматистов
30.05.2018, 17:07
8518 4
В Иванове перекроют движение на 12 улицах
30.05.2018, 16:48
6648 0
Меняется расписание ярославского поезда
30.05.2018, 16:13
3007 1
Неочищенные стоки суперпроекта "Наволоки" могут загрязнять Волгу
30.05.2018, 16:13
6387 0
Где в Иванове нет клещей, почему пустует здание семинарии, и что думают спасатели о торговых центрах
30.05.2018, 16:06
8787 1
В ОНФ заявили о двух крупных экологических ЧП на реках области
30.05.2018, 16:03
5683 0
В Ивановской области собираются снести ночной клуб
30.05.2018, 15:42
3641 1
В Иванове детей будут катать на каруселях со скидкой
30.05.2018, 15:32
7301 2
В Иванове открылась пожарно-спасательная часть №5
30.05.2018, 15:27
2636 4
В ивановской школе воспитывают по-казачьи
30.05.2018, 15:04
2453 0
Руководитель МЧС - об итогах проверки торговых центров в Иванове
30.05.2018, 14:57
3698 0
Прогноз погоды на завтра, 31 мая
30.05.2018, 14:39
5397 0
В Иванове создан оперативный штаб по ликвидации последствий урагана
30.05.2018, 14:27
8390 7
Ивановскую область ждет новый ураган - до 28 м/с
30.05.2018, 14:22
6646 0
Последствия урагана в Ново-Талицах
30.05.2018, 13:35
11775 2
В аварии с автобусом в Иванове пострадали шесть человек
30.05.2018, 13:17
6827 17
В Иванове инструктор автошколы помешал девушке перейти дорогу
30.05.2018, 13:15
4580 0
Директор предприятия в Ивановской области сэкономила на НДС 6 миллионов
30.05.2018, 12:42
4538 0
В Иванове коммунальщики и спасатели ликвидируют последствия штормового циклона
30.05.2018, 11:52
20589 18
Ураганный ветер в Иванове
30.05.2018, 10:35
16108 1
Горячую воду в Иванове продолжают отключать
30.05.2018, 06:14
5744 2
В центре Иванова забил горячий источник
29.05.2018, 21:10
5984 10
Очередное ДТП на пешеходном переходе
29.05.2018, 19:27
5172 6
Куда в Вичугском районе придет газ
29.05.2018, 19:18
2817 0
В Иванове философ-урбанист покажет фрагмент «Красной нити»
29.05.2018, 19:15
3068 0
После визита "Барса" в бывшую школу власти решили выяснить, кто и зачем привез туда крокодилов и змей
29.05.2018, 18:20
2883 0
«Зеркало-2018»: кинофестиваль в новом формате
29.05.2018, 17:48
7656 5
В Иванове продолжается крысиное нашествие
29.05.2018, 17:46
6376 2
Станислав Воскресенский - о маршрутизации в здравоохранении
29.05.2018, 17:28
5330 19
Владимир Шарыпов назвал главные проблемы ивановской администрации и пути решения
29.05.2018, 17:26
3491 0
Взрывоопасное соседство на 10-й Сосневской в Иванове
29.05.2018, 16:50
2898 0
«Зеркало-2018»: назван состав жюри
29.05.2018, 16:17
8133 1
Суд избрал меру пресечения директору стройфирмы «Пума»
29.05.2018, 15:53
6084 0
В Комсомольском районе в заброшенной школе поселились змеи и два крокодила
29.05.2018, 15:41
4727 1
В Юрьевце и Гавриловом Посаде благоустроят площади, а в Плесе - сквер у пруда
29.05.2018, 15:19
2922 0
В Иванове до службы доходят только 8,5% призывников
29.05.2018, 15:09
1999 0
Как поселку стать городом, насколько быстро должны устранять аварии, и где отличился областной центр
29.05.2018, 14:50
1851 0
Адвокаты окажут помощь бесплатно
29.05.2018, 14:21
1508 0
Ивановские студенты встали на «Путь Мужества»
Успешные бизнесмены стали наставниками для ивановских домохозяек и научных сотрудников
31.05.2018, 13:02
431 1

Более 150 человек подали заявки на участие в новом для города проекте «Бизнес-идея». Среди них - индивидуальные предприниматели, студенты, директора предприятий, домохозяйки, фрилансеры, менеджеры, преподаватели, научные сотрудники, пенсионеры, спортсмены и музыканты. Возраст участников - от 19 до 62 лет.

30 мая в «Точке кипения» наставники - Кирилл Игнатьев (председатель совета директоров группы компаний «Русские инвестиции», Роман Петров (совладелец финансово-промышленного холдинга «ТДЛ»), Сергей Звонов (владелец компании «Славянский дом») и Михаил Шмелев (учредитель ООО «ТДЛ Текстиль») отобрали в свои команды людей, чьи проекты показались им особенно интересными и жизнеспособными. По итогам следующего этапа, на котором предполагается обучение и работа непосредственно с наставниками, у каждого останется не более 5 человек. Глава города Владимир Шарыпов уверен, что некоторые из заявленных идей могут быть реализованы не только в масштабах города и региона, но и выйти на международный уровень.

Что кроме текстильного «Али-экспресса» и художественного фильма «Мальчишник в городе невест» заинтересовало бизнесменов - смотрите в вечернем выпуске программы «Губерния»

Написать авторам
Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Следующая новость
Контакты
Соцсети
Реклама
Информация
Подпишитесь на нашу рассылку новостей и будьте в курсе самых последних событий нашего региона
Я хочу получать уведомления
© ООО "ТРК БАРС" 2000-2018
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
Создание сайта -
8 (4932) 58-77-77
Написать в редакцию
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Загрузить новость
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Загрузить свое видео
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Вход в личный кабинет
Регистрация
Согласен на обработку моих персональных данных
Поиск по сайту
Восстановить пароль

Если вы забыли пароль, E-Mail.
Контрольная строка для смены пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по E-Mail.




На вашу почту было отправлено письмо со ссылкой подтверждения регистрации. Пройдите по ссылке для успешного завершения регистрации
Обратный звонок
Согласен на обработку моих персональных данных
Написать комментарий
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Написать авторам
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Ваше сообщение успешно отправлено.
Предложить тему
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
На вашу почту было отправлено письмо со ссылкой подтверждения подписки. Пройдите по ссылке для успешного завершения регистрации