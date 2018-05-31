Успешные бизнесмены стали наставниками для ивановских домохозяек и научных сотрудников

Более 150 человек подали заявки на участие в новом для города проекте «Бизнес-идея». Среди них - индивидуальные предприниматели, студенты, директора предприятий, домохозяйки, фрилансеры, менеджеры, преподаватели, научные сотрудники, пенсионеры, спортсмены и музыканты. Возраст участников - от 19 до 62 лет.

30 мая в «Точке кипения» наставники - Кирилл Игнатьев (председатель совета директоров группы компаний «Русские инвестиции», Роман Петров (совладелец финансово-промышленного холдинга «ТДЛ»), Сергей Звонов (владелец компании «Славянский дом») и Михаил Шмелев (учредитель ООО «ТДЛ Текстиль») отобрали в свои команды людей, чьи проекты показались им особенно интересными и жизнеспособными. По итогам следующего этапа, на котором предполагается обучение и работа непосредственно с наставниками, у каждого останется не более 5 человек. Глава города Владимир Шарыпов уверен, что некоторые из заявленных идей могут быть реализованы не только в масштабах города и региона, но и выйти на международный уровень.

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