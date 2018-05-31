В Ивановской области мужчина получил срок за избиение полицейского

Вынесен приговор жителю Заволжского района, оскорбившего и ударившего сотрудника полиции.

Суд установил, что 8 декабря 2017 года двое сотрудников полиции прибыли по сообщению о противоправных действиях одного из местных жителей.

Представители власти потребовали, чтобы пьяный мужчина покинул чужую квартиру, что ему, конечно, не понравилось. Свое недовольство он выразил грубой нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции. Затем, уже на улице, мужчина умышленно ударил одного из полицейских кулаком по лицу, причинив «повреждения в виде кровоподтека и ушибленной раны на лице».

Вину в предъявленном обвинении мужчина признал в полном объеме.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на 2 года 7 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.