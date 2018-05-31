Студентов в Юрьевце поразили набережная и пивзавод

Основным направлением практики студентов Российской академии народного хозяйства и государственной службы - участников творческого кампуса, станет изучение и популяризация историко-культурного наследия Ивановской области. Студенты, в частности, займутся созданием фирменного стиля и бренда Иванова и Юрьевца, разработают дизайн для оформления туристского бренда, рекламно-информационных материалов и арт-туристической карты региона.

Куратором кампуса стала директор Школы дизайна РАНХиГС, арт-продюсер, основатель московского Центра современного искусства ВИНЗАВОД, советник Министра культуры РФ Софья Троценко.

С участниками проекта встретился врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский. Он рассказал студентам о Юрьевце, его истории, перипетиях развития города с дореволюционных времен, советском прошлом и перспективах его развития. Глава региона подчеркнул, что, создавая фирменный стиль и бренд Юрьевца, ребята должны ответить для себя на вопросы, каким бы они хотели видеть этот город и что он значит для России.

«Вы, как художники, должны видеть прошлое и будущее, не только настоящее. Когда мы создавали этот кампус, наша цель была в том, чтобы молодые талантливые ребята свежим взглядом посмотрели на Юрьевец и Ивановскую область в целом. Нам важны ваши идеи, мысли, эскизы. Мне бы хотелось, чтобы вы прочувствовали это место и нарисовали бренд своим сердцем», – сказал глава региона.

В Юрьевце ребята уже начали знакомство с культурно-историческим наследием города, побывали в доме-музее Андрея Тарковского, погуляли по улочкам, пообщались с местными жителями.

Как признались девушки-студентки, их поразила набережная Юрьевца – красивое место с интереснейшей историей. По их мнению, это пространство может стать настоящей изюминкой города. Также ребята выделили здание бывшего пивзавода. Они предложили разные варианты развития этого помещения: от создания в нем культурного центра по примеру московского ВИНЗАВОДА до возобновления на заводе производства.

Станислав Воскресенский рассказал о некоторых шагах по возрождению Юрьевца. Восстановление города начнется с благоустройства его центральной площади – Георгиевской. Глава региона пояснил, что город стал победителем Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и получит федеральные средства на реализацию этого проекта. Он добавил, что на данном этапе в заявленный проект могут вноситься небольшие корректировки, и предложил ребятам ознакомиться с ним и подумать, чем его можно дополнить.

«Нужно соединить современное и удобное зонирование городского пространства и при этом сохранить душу города, его самобытную энергетику», – посоветовал врио губернатора.