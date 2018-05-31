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"Не хотим, чтобы после нашего ухода наши дети оказались в интернатах"

В федеральный закон об инвалидах внесены изменения. Кроме расширения групп, кому назначается бессрочная инвалидность, вводится понятие абилитация. То есть комплекс мер, которые направлены на адаптацию особого человека к жизни. В большей степени это относится к детям. Ранее такой работой в основном занимались общественные организации. Например, ивановская организация «Солнечный круг» выиграла президентский грант на своей проект «Учебная квартира» . Руководитель Ольга Татаринцева рассказала в «Актуально» о своих ожиданиях от новой редакции федерального закона и почему так важна абилитационная работа. Программа выйдет в эфир сегодня вечером на телеканале «Барс».
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"Не хотим, чтобы после нашего ухода наши дети оказались в интернатах"
31.05.2018, 14:29
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Прогноз погоды на завтра, 1 июня
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Без света в Ивановской области остаются почти 15 тысяч человек
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Где в Иванове нет клещей, почему пустует здание семинарии, и что думают спасатели о торговых центрах
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Последствия урагана в Ново-Талицах
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"Не хотим, чтобы после нашего ухода наши дети оказались в интернатах"
В федеральный закон об инвалидах внесены изменения. Кроме расширения групп, кому назначается бессрочная инвалидность, вводится понятие абилитация. То есть комплекс мер, которые направлены на адаптацию особого человека к жизни. В большей степени это относится к детям. Ранее такой работой в основном занимались общественные организации. Например, ивановская организация «Солнечный круг» выиграла президентский грант на своей проект «Учебная квартира» . Руководитель Ольга Татаринцева рассказала в «Актуально» о своих ожиданиях от новой редакции федерального закона и почему так важна абилитационная работа. Программа выйдет в эфир сегодня вечером на телеканале «Барс».
31.05.2018, 14:34
387 0
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