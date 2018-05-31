"Не хотим, чтобы после нашего ухода наши дети оказались в интернатах"

В федеральный закон об инвалидах внесены изменения. Кроме расширения групп, кому назначается бессрочная инвалидность, вводится понятие абилитация. То есть комплекс мер, которые направлены на адаптацию особого человека к жизни. В большей степени это относится к детям. Ранее такой работой в основном занимались общественные организации. Например, ивановская организация «Солнечный круг» выиграла президентский грант на своей проект «Учебная квартира» . Руководитель Ольга Татаринцева рассказала в «Актуально» о своих ожиданиях от новой редакции федерального закона и почему так важна абилитационная работа. Программа выйдет в эфир сегодня вечером на телеканале «Барс».