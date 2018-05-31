Определены победители турнира «Кожаный мяч»

Сегодня в Иванове завершился городской этап турнира "Кожаный мяч". Финальный матч между командами "Автокрановец" и "Дюцовец", состоящих из ребят 2005 - 2006 годов рождения, прошел на стадионе "Локомотив".

Игра протекала напряженно. Никто не хотел уступать первое место. В итоге команды так и не смогли открыть счёт в первом тайме. Не удалось это сделать и в начале второго. И только к концу игры, когда эмоциональный градус достиг предела, команде "Автокрановец" удалось забить своим противникам гол. Это произошло на последней минуте матча.

Всего в муниципальном этапе турнира "Кожаный мяч" принимали участие 18 команд. Юные футболисты сражались в трёх возрастных группах. Старшая - юноши 2003-2004 годов рождения, средняя - 2005 - 2006 г.р., и младшая - 2007 - 2008 г.р. Матчи проходили на трёх стадионах: "Локомотив", "Юность" и "Автокран".

В старшей возрастной группе победителем стала команда "Союз-Спортландия", в средней - "Автокрановец", в младшей - "Дюцовец". Теперь фаворитам предстоит сразится в областном этапе соревнований, на котором будет разыграна путёвка на Первенство России.



