Аварийные дома в Кохме горят по второму кругу

Накануне вечером на Ивановской улице в Кохме случился пожар, горела уже расселенная двухэтажка. Огонь потушили, однако утром сотрудникам МЧС пришлось вернуться: сильный ветер снова раздул огонь.



Отметим, что в мае сгорели уже 4 кохомских аварийных дома. Администрация заверяет, что это стечение обстоятельств, и слухи о причастности власти или потенциальных инвесторов не верны. Денег на снос построек практически нет. В конце года планируют привлечь на эти территории застройщика, который будет возводить жилые дома.