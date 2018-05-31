Связаться с нами
8 (4932) 58-77-77

Жители Петровского выиграли суд против губернатора

Лента новостей
31.05.2018, 17:25
15 0
Появится ли наконец в Иванове памятник Пушкину, кто отвечает за палисадники во дворах многоэтажек, и о чем бурлит ивановский интернет-сообщество
31.05.2018, 16:55
267 0
Разделение должностей губернатора и председателя правительства: официальные комментарии
31.05.2018, 16:36
331 0
Областная прокуратура второй раз отказалась направлять "дело Кустова" в суд
31.05.2018, 15:47
984 1
Жители Петровского выиграли суд против губернатора
31.05.2018, 14:51
1215 0
Аварийные дома в Кохме горят по второму кругу
31.05.2018, 14:47
741 0
Определены победители турнира «Кожаный мяч»
31.05.2018, 14:34
826 1
"Не хотим, чтобы после нашего ухода наши дети оказались в интернатах"
31.05.2018, 14:29
1458 0
Прогноз погоды на завтра, 1 июня
31.05.2018, 13:59
835 0
На ремонт ивановских магистральных теплосетей и станций выделено более 500 миллионов
31.05.2018, 13:36
1104 0
Студентов в Юрьевце поразили набережная и пивзавод
31.05.2018, 13:22
1694 1
В Ивановской области мужчина получил срок за избиение полицейского
31.05.2018, 13:02
1371 4
Успешные бизнесмены стали наставниками для ивановских домохозяек и научных сотрудников
31.05.2018, 13:01
1322 0
Дома без горячей воды
31.05.2018, 12:15
3766 2
Губернатора области могут лишить должности председателя правительства
31.05.2018, 11:24
4056 1
В Иванове сбили 89-летнюю женщину
31.05.2018, 10:51
2205 0
Городским спасателям поступило 280 заявок об упавших деревьях
31.05.2018, 10:21
2809 7
В Ивановской области местный житель финансировал экстремистов
31.05.2018, 00:15
3899 8
Пожар в двухэтажном доме в Кохме. Видео.
30.05.2018, 23:03
8380 0
Ураган в Иванове: самые яркие видеокадры
30.05.2018, 19:25
7427 1
Без света в Ивановской области остаются почти 15 тысяч человек
30.05.2018, 17:23
3021 1
Названы имена чемпионов города среди шахматистов
30.05.2018, 17:07
8850 4
В Иванове перекроют движение на 12 улицах
30.05.2018, 16:48
6935 0
Меняется расписание ярославского поезда
30.05.2018, 16:13
3196 1
Неочищенные стоки суперпроекта "Наволоки" могут загрязнять Волгу
30.05.2018, 16:13
6772 0
Где в Иванове нет клещей, почему пустует здание семинарии, и что думают спасатели о торговых центрах
30.05.2018, 16:06
9472 1
В ОНФ заявили о двух крупных экологических ЧП на реках области
30.05.2018, 16:03
5931 0
В Ивановской области собираются снести ночной клуб
30.05.2018, 15:42
3831 1
В Иванове детей будут катать на каруселях со скидкой
30.05.2018, 15:32
7701 2
В Иванове открылась пожарно-спасательная часть №5
30.05.2018, 15:27
2754 4
В ивановской школе воспитывают по-казачьи
30.05.2018, 15:04
2569 0
Руководитель МЧС - об итогах проверки торговых центров в Иванове
30.05.2018, 14:57
3813 0
Прогноз погоды на завтра, 31 мая
30.05.2018, 14:39
5499 0
В Иванове создан оперативный штаб по ликвидации последствий урагана
30.05.2018, 14:27
8586 7
Ивановскую область ждет новый ураган - до 28 м/с
30.05.2018, 14:22
6805 0
Последствия урагана в Ново-Талицах
30.05.2018, 13:35
12078 2
В аварии с автобусом в Иванове пострадали шесть человек
30.05.2018, 13:17
7034 17
В Иванове инструктор автошколы помешал девушке перейти дорогу
30.05.2018, 13:15
4696 0
Директор предприятия в Ивановской области сэкономила на НДС 6 миллионов
30.05.2018, 12:42
4610 0
В Иванове коммунальщики и спасатели ликвидируют последствия штормового циклона
30.05.2018, 11:52
21345 18
Ураганный ветер в Иванове
30.05.2018, 10:35
16640 1
Горячую воду в Иванове продолжают отключать
30.05.2018, 06:14
5907 2
В центре Иванова забил горячий источник
29.05.2018, 21:10
6060 10
Очередное ДТП на пешеходном переходе
29.05.2018, 19:27
5243 6
Куда в Вичугском районе придет газ
29.05.2018, 19:18
2868 0
В Иванове философ-урбанист покажет фрагмент «Красной нити»
29.05.2018, 19:15
3128 0
После визита "Барса" в бывшую школу власти решили выяснить, кто и зачем привез туда крокодилов и змей
29.05.2018, 18:20
2956 0
«Зеркало-2018»: кинофестиваль в новом формате
29.05.2018, 17:48
7757 5
В Иванове продолжается крысиное нашествие
29.05.2018, 17:46
6437 2
Станислав Воскресенский - о маршрутизации в здравоохранении
29.05.2018, 17:28
5432 19
Владимир Шарыпов назвал главные проблемы ивановской администрации и пути решения
Жители Петровского выиграли суд против губернатора
31.05.2018, 15:47
984 1
1
Жители Петровского выиграли суд против губернатора

Верховный суд сегодня подтвердил правоту жителей поселка Петровский, которые больше полугода пытаются оспорить указ губернатора Ивановской области. Ранее селяне выиграли иск к главе региона в областном суде, а теперь Верховный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу оппонентов.

Жители Петровского оспаривают указ, подписанный еще Павлом Коньковым. Хотя в электронной картотеке Верховного суда ответчиком значится Станислав Воскресенский. Губернаторский указ позволил изменить норматив и тариф на теплоснабжение в поселке, что привело к резкому росту цифр в платежках. В зависимости от площади квартиры жители стали платить больше на несколько сотен рублей. Селяне посчитали, что их права нарушены.

Не добившись понимания у местных, районных и областных властей, он собрали деньги и наняли адвоката. В областном суде исковые требования были полностью удовлетворены, оба оспариваемых пункта признаны недействующими со дня принятия указа. Решение администрацией Петровского поселения, было обжаловано в Верховном суде, но безрезультатно. Селяне теперь рассчитывают на перерасчет и готовы, если понадобится, подать новый гражданский иск в суд.

Написать авторам
Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Следующая новость
Контакты
Соцсети
Реклама
Информация
Подпишитесь на нашу рассылку новостей и будьте в курсе самых последних событий нашего региона
Я хочу получать уведомления
© ООО "ТРК БАРС" 2000-2018
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru
Создание сайта -
8 (4932) 58-77-77
Написать в редакцию
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Загрузить новость
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Загрузить свое видео
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Вход в личный кабинет
Регистрация
Согласен на обработку моих персональных данных
Поиск по сайту
Восстановить пароль

Если вы забыли пароль, E-Mail.
Контрольная строка для смены пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по E-Mail.




На вашу почту было отправлено письмо со ссылкой подтверждения регистрации. Пройдите по ссылке для успешного завершения регистрации
Обратный звонок
Согласен на обработку моих персональных данных
Написать комментарий
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Написать авторам
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
Ваше сообщение успешно отправлено.
Предложить тему
Файл не прикреплен
Согласен на обработку моих персональных данных и с правилами комментрирования и интерактива
На вашу почту было отправлено письмо со ссылкой подтверждения подписки. Пройдите по ссылке для успешного завершения регистрации