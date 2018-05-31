Жители Петровского выиграли суд против губернатора

Верховный суд сегодня подтвердил правоту жителей поселка Петровский, которые больше полугода пытаются оспорить указ губернатора Ивановской области. Ранее селяне выиграли иск к главе региона в областном суде, а теперь Верховный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу оппонентов.

Жители Петровского оспаривают указ, подписанный еще Павлом Коньковым. Хотя в электронной картотеке Верховного суда ответчиком значится Станислав Воскресенский. Губернаторский указ позволил изменить норматив и тариф на теплоснабжение в поселке, что привело к резкому росту цифр в платежках. В зависимости от площади квартиры жители стали платить больше на несколько сотен рублей. Селяне посчитали, что их права нарушены.

Не добившись понимания у местных, районных и областных властей, он собрали деньги и наняли адвоката. В областном суде исковые требования были полностью удовлетворены, оба оспариваемых пункта признаны недействующими со дня принятия указа. Решение администрацией Петровского поселения, было обжаловано в Верховном суде, но безрезультатно. Селяне теперь рассчитывают на перерасчет и готовы, если понадобится, подать новый гражданский иск в суд.