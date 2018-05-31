Лента новостей

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Воскресенский - депутатам: "Всех, кто работает на достижение успеха области я считаю членами команды"

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В Иванове снижена стоимость электронного проездного на троллейбус

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Появится ли наконец в Иванове памятник Пушкину, кто отвечает за палисадники во дворах многоэтажек, и о чем бурлит ивановский интернет-сообщество

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Разделение должностей губернатора и председателя правительства: официальные комментарии

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Областная прокуратура второй раз отказалась направлять "дело Кустова" в суд

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Жители Петровского выиграли суд против губернатора

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Аварийные дома в Кохме горят по второму кругу

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Определены победители турнира «Кожаный мяч»

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"Не хотим, чтобы после нашего ухода наши дети оказались в интернатах"

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Прогноз погоды на завтра, 1 июня

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На ремонт ивановских магистральных теплосетей и станций выделено более 500 миллионов

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Студентов в Юрьевце поразили набережная и пивзавод

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В Ивановской области мужчина получил срок за избиение полицейского

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Успешные бизнесмены стали наставниками для ивановских домохозяек и научных сотрудников

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Дома без горячей воды

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Губернатора области могут лишить должности председателя правительства

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В Иванове сбили 89-летнюю женщину

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Городским спасателям поступило 280 заявок об упавших деревьях

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В Ивановской области местный житель финансировал экстремистов

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Пожар в двухэтажном доме в Кохме. Видео.

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Ураган в Иванове: самые яркие видеокадры

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Без света в Ивановской области остаются почти 15 тысяч человек

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Названы имена чемпионов города среди шахматистов

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В Иванове перекроют движение на 12 улицах

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Меняется расписание ярославского поезда

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Неочищенные стоки суперпроекта "Наволоки" могут загрязнять Волгу

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Где в Иванове нет клещей, почему пустует здание семинарии, и что думают спасатели о торговых центрах

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В ОНФ заявили о двух крупных экологических ЧП на реках области

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В Ивановской области собираются снести ночной клуб

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В Иванове детей будут катать на каруселях со скидкой

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В Иванове открылась пожарно-спасательная часть №5

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В ивановской школе воспитывают по-казачьи

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Руководитель МЧС - об итогах проверки торговых центров в Иванове

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Прогноз погоды на завтра, 31 мая

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В Иванове создан оперативный штаб по ликвидации последствий урагана

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Ивановскую область ждет новый ураган - до 28 м/с

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Последствия урагана в Ново-Талицах

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В аварии с автобусом в Иванове пострадали шесть человек

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В Иванове инструктор автошколы помешал девушке перейти дорогу

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Директор предприятия в Ивановской области сэкономила на НДС 6 миллионов

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В Иванове коммунальщики и спасатели ликвидируют последствия штормового циклона

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Ураганный ветер в Иванове

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Горячую воду в Иванове продолжают отключать

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В центре Иванова забил горячий источник

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Очередное ДТП на пешеходном переходе

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Куда в Вичугском районе придет газ

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В Иванове философ-урбанист покажет фрагмент «Красной нити»

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После визита "Барса" в бывшую школу власти решили выяснить, кто и зачем привез туда крокодилов и змей

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«Зеркало-2018»: кинофестиваль в новом формате

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В Иванове продолжается крысиное нашествие