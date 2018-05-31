Появится ли наконец в Иванове памятник Пушкину, кто отвечает за палисадники во дворах многоэтажек, и о чем бурлит ивановский интернет-сообщество

СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:
Когда на площади Пушкина в Иванове вместо камня поставят памятник поэту?
Чем может закончится встреча с виртуальным другом в реальной жизни?
О чем бурлит ивановское интернет-сообщество?
Кто отвечает за палисадник возле дома, и может ли председатель ТСЖ самовольно распорядится этим земельным участком?
Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».
Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.