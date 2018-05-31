В Иванове снижена стоимость электронного проездного на троллейбус

31 мая подписано постановление администрации города Иванова «О стоимости проездных документов и (или) электронных проездных билетов на перевозку пассажиров в городском наземном электрическом транспорте». Документ вносит изменения в ранее принятые нормативные акты. Он установить стоимость безлимитного электронного проездного билета в 750 рублей в месяц на период с 1 июня до 31 августа. Ранее такой билет продавался за 1080 рублей.

Стоимость остальных электронных проездных билетов не меняется.

Напомним, что залоговая стоимость транспортной карты – 50 рублей, при возврате в кассу эта сумма возвращается пассажиру.





Виды электронных проездных билетов:

«Безлимитный на один день» - 45 рублей

«Безлимитный на семь дней» - 318 рублей

«Безлимитный на один месяц» - 750 рублей



«Пересадка» - стоимость одной поездки с учетом возможной одной бесплатной пересадки между разными маршрутами троллейбусов в течение 30 минут с момента регистрации первой поездки - 17 рублей