Воскресенский - депутатам: "Всех, кто работает на достижение успеха области я считаю членами команды"

На расширенном заседании Ивановской областной Думы временно исполняющий обязанности губернатора региона Станислав Воскресенский представил отчет о результатах деятельности правительства области за 2017 год.
К числу приоритетных задач Станислав Воскресенский отнес создание рабочих мест, повышение благосостояния граждан, транспортную доступность, развитие села и таких сфер как здравоохранение, образование и туризм, создание благоприятных условий для развития промышленности, экологию.
Губернатор заявил, что практически все предложения депутатов были учтены при подготовке бюджета на 2018 год и поблагодарил депутатов за поддержку по продлению льготы по налогу на имущество.
После вступительного слова Воскресенский ответил на вопросы депутатов.
Предлагаем вашему вниманию выступление губернатора перед депутатами.