На ТЭЦ-3 сегодня спасали «заложников»

Сегодня в областном центре прошли тактико-специальные учения «Молния-2018», организованные Оперативным штабом в Ивановской области.

Согласно легенде, группа «террористов» в количестве 5 человек, вооруженная автоматическим оружием, тяжело ранив двух охранников, проникла на территорию ТЭЦ-3 Владимирского филиала ПАО «Т Плюс», где заминировала подъездные автомобильные пути и мазутохранилище. Неизвестные захватили в заложники 20 человек персонала топливно-энергетического комплекса и сообщили по телефону о своих требованиях.

После введения в городе условного режима контртеррористической операции к месту происшествия были выдвинуты совместные силы регионального оперативного штаба для проведения антитеррористических мероприятий.

Совершив отвлекающий подрыв самодельного взрывного устройства, злоумышленники, прикрываясь заложниками, попытались скрыться на прилегающей к ТЭЦ-3 территории, где были обезврежены бойцами сводного отряда спецназа.

В результате ТСУ «Молния-2018» были проработаны вопросы взаимодействия всех подразделений, задействованных в учебной КТО по пресечению террористического акта, минимизации и ликвидации его последствий. В учениях также принимали участие представители пресс-служб органов исполнительной власти и силовых ведомств региона, перед которыми стояла задача слаженной работы по оперативному информированию населения о ходе КТО.