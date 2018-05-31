Воскресенский: "Мы теплоходы в Кинешму возвращаем не для того, чтобы показывать химические производства"

Депутаты Облдумы задали Станиславу Воскресенскому вопрос, каковы действия правительства по урегулированию экологической ситуации в Заволжском районе.
(В Заволжске общественность обвиняет власти и руководство местного завода в организации могильника для химических отходов)
Губернатор напомнил, что именно по его решению было отменено строительство полигона отходов
в Тревражном в Кинешемском районе, а в Холуе было перенесено
производство.
- У нас прекрасная природа и не дай Бог что-либо напортить. Нас будущие поколения не простят, если мы вдоль Волги свалки будем плодить - заявил губернатор.
Что касается ситуации в Заволжском районе,
то Воскресенский признал наличие двух проблем – «содержательной» и «эмоциональной». По утверждению губернатора, никаких свалок отходов там никто не планировал: «Власть на местах не всегда открыто говорит правду, это надо исправлять… Нам нечего скрывать – ни в Заволжске, ни где-либо. Люди должны знать, что происходит на предприятии; полезно туда экскурсии организовывать».
В развитие экологической темы Воскресенскому задали вопрос о строительстве завода «Техоснастка» в Кинешме в водоохранной зоне Волги.
Воскресенский напомнил, что в Наволоках формируется территория опережающего развития, которая может стать «точкой роста для севера области»
При этом любые действия по строительству промышленных предприятий должны быть «максимально открыты»:
- Волга – это наше бесспорное богатство. Мы теплоходы в Кинешму возвращаем не для того, чтобы показывать химические производства, а чтобы влюблять туристов в нашу прекрасную Волгу… Если там что-то идет "под ковром" – прошу немедленно сигнализировать. Призываю и главу района, и предприятие максимально открыто рассказать, что там планируется.
Станислав Воскресенский отвечал на вопросы депутатов в рамках отчета правительства области перед депутатами за 2017 год.
Полный ответ губернатора по экологической тематике вы можете посмотреть в прилагаемом ниже видео.