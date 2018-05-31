"Мусорную реформу" в правительстве Ивановской области хотели "пересмотреть"

- Ивановская область зачем-то вошла в эту реформу первой и собрала все проблемы. Откровенно говоря, в начале было желание все пересмотреть, - заявил Воскресенский. - Но это было бы популистское решение… У нас люди в области замечательные - они сердцем видят, чувствуют справедливости или несправедливость. Они на встречах говорят: «Вы что-то сделали, деньги с нас стали собирать – а в чем стало лучше?» Мы должны объяснять цель (наших действий)

Отвечая на вопрос депутатов о своем отношении к мусорной реформе в области губернатор Станислав Воскресенский сообщил, что она досталась ему в наследство. По его словам, долгими декабрьскими ночами вырабатывался «детальный и обширный» план по исправлению ситуации…Глава региона сообщил, что в ближайшее время будут подведены итоги отработки «первого плана», задача которого было «потушить пожары в этой сфере». Вторая часть – разобраться с полигонами, контейнерными площадками и оптимизировать маршруты.