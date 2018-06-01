Губернатор Ивановской области: "Сбой во всей системе... Но мы наведем порядок"

На встрече с депутатами Ивановской областной Думы ситуацию в здравоохранении в области Воскресенский назвал формулировкой «и смех и слезы». Поясняя, он сказал, что с одной стороны в области – прекрасные врачи, сильная медицинская академия; при этом область – в пятерке худших по смертности в стране.

- Сбой во всей системе - от водителя «Скорой помощи» до губернатора. Я с себя ответственности не снимаю… Но мы наведем порядок - у меня сомнений нет.

- Я считаю, что здравоохранение может стать точкой роста и развития Ивановской области – заявил Станислав Воскресенский. – Рынок здравоохранения – самый динамичный и развивающийся рынок в мире. Это очень серьезная точка развития и для государства, и частного бизнеса. Очень хорошо, если наши инвесторы вложатся и кто-то еще придет…

Губернатор заявил, что выделяются серьезные суммы на ремонты больниц и их дооборудование. В 2018 году должна быть отремонтирована кинешемская больница, включая «Скорую помощь». Ремонт дорог будет осуществляться с учетом маршрутов медицинского транспорта.