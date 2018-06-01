В ДТП на проспекте Строителей пассажир сломал позвоночник

Вчера в Иванове поздно вечером, в 23.35, на регулируемом перекрестке проспекта Строителей и улицы Кудряшова 33-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21124», при повороте налево столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Киа Рио» под управлением 23-летнего молодого человека. В результате ДТП пострадали пять человек. Четверо из них доставлены в 7-ю городскую больницу:
- водитель «ВАЗа» с ссадинами мягких тканей лобной области, ушибом левого коленного сустава;
- водитель «Киа» с ушибленной раной волосистой части головы, нижней губы и ушибами;
- пассажир «Киа», 30-летний мужчина с закрытым переломом обеих костей правого предплечья;
пассажир«ВАЗа», 32-летняя женщина с ушибами мягких тканей головы, тупой травмой живота.
Еще один пассажир «Киа», 35-летний мужчина, с переломом позвоночника доставлен в ОКБ.
Водители трезвы.