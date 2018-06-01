В Ивановской области сгорели два дома и автомобиль

Утром 31 мая, в 8.08, поступило сообщение о пожаре по адресу: Савинский район, деревня Гришаково, д. 7. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило горение дома и двора по всей площади.

В 8.22 горение ликвидировано. В результате пожара огнем поврежден дом и двор на площади 100 квадратных метров.

А днем загорелся дом в Комсомольском район, в деревне Шатры. Сообщение о пожаре поступило в 15.14. Когда прибыли пожарные, дом горел по всей площади. В 15.36 горение ликвидировано. В результате огнем поврежден дом и пристройка на площади 55 квадратных метров.

В 16 часов поступило сообщение о пожаре по адресу: город Иваново, ул. Кудряшова, 110А. Здесь пылал автомобиль, огнем оказалось повреждено 3 квадратных метра.

Погибших и пострадавших в результате этих пожаров нет.