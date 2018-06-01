Ивановские актеры получат третий стимул

В воскресенье, 3 июня на сцене театра кукол в третий раз состоится вручение театральной премии «Стимул» Ивановского отделения Союз театральных деятелей РФ. Молодые актёры и театральные деятели будут отмечены дипломами и призами за творческий вклад в развитие театров региона.
Отметим, что на протяжении всего театрального сезона молодёжное жюри СТД смотрело спектакли и знакомилось с творчеством номинантов. Теперь жюри предстоит выбрать победителей из 34 претендентов, ивановских и кинешемских артистов. В конкурсе - 6 номинаций: «Верю!» (лучшая роль первого плана), «Вспышка» (лучшая роль второго плана и эпизода), «Дебют» (лучший дебют сезона), «Фуэте» (лучшая партия в балете, в хореографических фрагментах и концертных номерах), а также «Личность театрального сообщества» (за творческие достижения в области проектной театральной деятельности) и «Приз зрительских симпатий».