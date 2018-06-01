Лента новостей

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Пассажирам, купившим электронные проездные до 1 июня, вернут деньги

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Рекламные билборды в Иванове могут убить

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В Иванове одну из улиц закроют на полтора месяца

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29-летний кинешемец ограбил и задушил своего знакомого

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В Иванове назовут имя «Ребенка года» и заглянут в будущее

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Ивановские актеры получат третий стимул

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В Ивановской области сгорели два дома и автомобиль

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В ДТП на проспекте Строителей пассажир сломал позвоночник

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Ночью в Иванове будет ограничено движение у Театрального моста

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Глава МИД Сергей Лавров подарил президенту Северной Кореи палехскую шкатулку

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Губернатор Ивановской области: "Сбой во всей системе... Но мы наведем порядок"

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"Мусорную реформу" в правительстве Ивановской области хотели "пересмотреть"

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Воскресенский: "Мы теплоходы в Кинешму возвращаем не для того, чтобы показывать химические производства"

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На ТЭЦ-3 сегодня спасали «заложников»

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Фонд моногородов готов подключиться к инвестпроекту в поселке Петровский

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Воскресенский - депутатам: "Всех, кто работает на достижение успеха области, я считаю членами команды"

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В Иванове снижена стоимость электронного проездного на троллейбус

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Появится ли наконец в Иванове памятник Пушкину, кто отвечает за палисадники во дворах многоэтажек, и о чем бурлит ивановский интернет-сообщество

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Разделение должностей губернатора и председателя правительства: официальные комментарии

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Областная прокуратура второй раз отказалась направлять "дело Кустова" в суд

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Жители Петровского выиграли суд против губернатора

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Аварийные дома в Кохме горят по второму кругу

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Определены победители турнира «Кожаный мяч»

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"Не хотим, чтобы после нашего ухода наши дети оказались в интернатах"

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Прогноз погоды на завтра, 1 июня

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На ремонт ивановских магистральных теплосетей и станций выделено более 500 миллионов

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Студентов в Юрьевце поразили набережная и пивзавод

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В Ивановской области мужчина получил срок за избиение полицейского

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Успешные бизнесмены стали наставниками для ивановских домохозяек и научных сотрудников

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Дома без горячей воды

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Губернатора области могут лишить должности председателя правительства

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В Иванове сбили 89-летнюю женщину

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Городским спасателям поступило 280 заявок об упавших деревьях

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В Ивановской области местный житель финансировал экстремистов

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Пожар в двухэтажном доме в Кохме. Видео.

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Ураган в Иванове: самые яркие видеокадры

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Без света в Ивановской области остаются почти 15 тысяч человек

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Названы имена чемпионов города среди шахматистов

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В Иванове перекроют движение на 12 улицах

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Меняется расписание ярославского поезда

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Неочищенные стоки суперпроекта "Наволоки" могут загрязнять Волгу

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Где в Иванове нет клещей, почему пустует здание семинарии, и что думают спасатели о торговых центрах

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В ОНФ заявили о двух крупных экологических ЧП на реках области

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В Ивановской области собираются снести ночной клуб

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В Иванове детей будут катать на каруселях со скидкой

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В Иванове открылась пожарно-спасательная часть №5

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В ивановской школе воспитывают по-казачьи

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Руководитель МЧС - об итогах проверки торговых центров в Иванове

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Прогноз погоды на завтра, 31 мая

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В Иванове создан оперативный штаб по ликвидации последствий урагана