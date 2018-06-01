В Иванове назовут имя «Ребенка года» и заглянут в будущее

В первые летние выходные, 2 июня, на ул. Типографской, 6 состоится уникальный семейный фестиваль «Будущее - это ты».
В программе - и образовательные лекции для родителей, и увлекательные мастер-классы для детей. Финалом мероприятия станет подведение итогов 2-го сезона конкурса «Ребенок года» и награждение победителей, участники 1-го и 2-го сезонов выступят на импровизированной сцене фестиваля с творческими номерами.
Для юных художников будет организована уличная выставка рисунков на тему: «Мы из будущего». Все желающие могут принести рисунки в день мероприятия с 11 до 13 часов.
Также у гостей мероприятия будет возможность принять участие в квестах по профессиям и освоить азы таких профессий, как пожарный и инспектор БДД.
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