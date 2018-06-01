29-летний кинешемец ограбил и задушил своего знакомого

В Кинешме завершено предварительное следствие в отношении 29-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве, разбое и других преступлениях.

По версии следствия, в апреле 2017 года обвиняемый взял в долг у своего знакомого, 27-летнего ивановца, 50 тыс. руб. - на один месяц, под проценты. Однако отдавать долг он не собирался и решил убить и ограбить своего знакомого.

Для реализации преступного умысла летом 2017 года злоумышленник заманил к себе домой потерпевшего, жестоко избил его, связал, забрал его банковскую карту, ключи от автомобиля, паспорт и иные личные документы. Завладев имуществом на общую сумму около 350 тыс. руб., преступник задушил свою жертву, а тело спрятал в заброшенном сарае.

Кроме того, в мае 2017 года в ночное время злоумышленник похитил стоящий у одного из домов по улице Воеводы Боборыкина г. Кинешмы автомобиль ВАЗ 21063, 1991 года выпуска.

Добытые в ходе следствия доказательства вины 29-летнего кинешемца первый заместитель прокурора Ивановской области счёл достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в Ивановский областной суд.