Лента новостей

 124

Ивановские школьники спасли 78 деревьев

 204

Женский футбол в Иванове вышел на новый уровень

 674

Пассажирам, купившим электронные проездные до 1 июня, вернут деньги

 926

Рекламные билборды в Иванове могут убить

 1580

В Иванове одну из улиц закроют на полтора месяца

 951

29-летний кинешемец ограбил и задушил своего знакомого

 884

В Иванове назовут имя «Ребенка года» и заглянут в будущее

 734

Ивановские актеры получат третий стимул

 793

В Ивановской области сгорели два дома и автомобиль

 2018

В ДТП на проспекте Строителей пассажир сломал позвоночник

 2025

Ночью в Иванове будет ограничено движение у Театрального моста

 1333

Глава МИД Сергей Лавров подарил президенту Северной Кореи палехскую шкатулку

 4079

Губернатор Ивановской области: "Сбой во всей системе... Но мы наведем порядок"

 2864

"Мусорную реформу" в правительстве Ивановской области хотели "пересмотреть"

 3755

Воскресенский: "Мы теплоходы в Кинешму возвращаем не для того, чтобы показывать химические производства"

 2089

На ТЭЦ-3 сегодня спасали «заложников»

 2736

Фонд моногородов готов подключиться к инвестпроекту в поселке Петровский

 1782

Воскресенский - депутатам: "Всех, кто работает на достижение успеха области, я считаю членами команды"

 3035

В Иванове снижена стоимость электронного проездного на троллейбус

 1812

Появится ли наконец в Иванове памятник Пушкину, кто отвечает за палисадники во дворах многоэтажек, и о чем бурлит ивановский интернет-сообщество

 2422

Разделение должностей губернатора и председателя правительства: официальные комментарии

 2385

Областная прокуратура второй раз отказалась направлять "дело Кустова" в суд

 3459

Жители Петровского выиграли суд против губернатора

 3660

Аварийные дома в Кохме горят по второму кругу

 2052

Определены победители турнира «Кожаный мяч»

 1885

"Не хотим, чтобы после нашего ухода наши дети оказались в интернатах"

 2906

Прогноз погоды на завтра, 1 июня

 1894

На ремонт ивановских магистральных теплосетей и станций выделено более 500 миллионов

 2067

Студентов в Юрьевце поразили набережная и пивзавод

 3142

В Ивановской области мужчина получил срок за избиение полицейского

 2301

Успешные бизнесмены стали наставниками для ивановских домохозяек и научных сотрудников

 1981

Дома без горячей воды

 4996

Губернатора области могут лишить должности председателя правительства

 5086

В Иванове сбили 89-летнюю женщину

 2868

Городским спасателям поступило 280 заявок об упавших деревьях

 3679

В Ивановской области местный житель финансировал экстремистов

 4558

Пожар в двухэтажном доме в Кохме. Видео.

 11075

Ураган в Иванове: самые яркие видеокадры

 9176

Без света в Ивановской области остаются почти 15 тысяч человек

 3681

Названы имена чемпионов города среди шахматистов

 9362

В Иванове перекроют движение на 12 улицах

 7307

Меняется расписание ярославского поезда

 3479

Неочищенные стоки суперпроекта "Наволоки" могут загрязнять Волгу

 7525

Где в Иванове нет клещей, почему пустует здание семинарии, и что думают спасатели о торговых центрах

 10993

В ОНФ заявили о двух крупных экологических ЧП на реках области

 6236

В Ивановской области собираются снести ночной клуб

 4132

В Иванове детей будут катать на каруселях со скидкой

 8425

В Иванове открылась пожарно-спасательная часть №5

 2943

В ивановской школе воспитывают по-казачьи

 2723

Руководитель МЧС - об итогах проверки торговых центров в Иванове