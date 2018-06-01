Рекламные билборды в Иванове могут убить
Рекламные конструкции, которые ивановские власти пытаются разместить
по территории города как можно в бо
льшем масштабе не только уродуют архитектуру города.
Как показали события последних дней - они еще и опасны для жизни.
Ряд таких конструкций "сложился" от не самого сильного ветра. Жертв удалось избежать только по счастливой случайности.
В соответствии с новым проектом
визуального шума в Иванове станет еще больше.
В городе должны появиться 44 стелы, 2 «флаговые композиции», 51 «остановочный навес с поверхностями для размещения рекламы».
Видеоэкранов в городе будет 13. Большинство новых видеоэкранов будут установлены на перекрестках, что будет создавать дополнительную аварийную ситуацию.