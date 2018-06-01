Пассажирам, купившим электронные проездные до 1 июня, вернут деньги

Пассажиры, купившие электронный проездной билет на месяц до 1 июня 2018 г. по стоимости 1 080 рублей, при желании могут вернуть деньги в соответствии с установленным летним тарифом. Об этом сообщили в дирекции МУП «Ивановский пассажирский транспорт».
Сделать это можно в соответствии с Правилами использования электронным проездным билетом в МУП «ИПТ» по адресу: ул. Лежневская, 181, каб. № 3 (отдельный вход с проспекта Строителей). При себе необходимо иметь чек или квитанцию, подтверждающую приобретение ЭПБ и паспорт.
Напомним, постановлением администрации города Иванова от 31 мая стоимость безлимитного электронного проездного билета на период с 1 июня до 31 августа была установлена в размере 750 рублей в месяц. Ранее такой билет продавался за 1080 рублей. Стоимость остальных электронных проездных билетов не меняется.