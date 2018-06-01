Ивановские школьники спасли 78 деревьев

В Иванове подведены итоги экологической акции «100 000 тысяч за раздельный сбор». Напомним, с февраля по май ее участники - ивановские школьники, сдавали макулатуру и боролись за главный приз.

Всего за время акции принято в переработку 7816,5 кг макулатуры, а это значит, что от вырубки спасено 78 деревьев. Победителем стал лицей №33, там собрали 2550 кг макулатуры. Не намного отстала и школа № 17 - 2410 кг. Гимназия № 44 собрала 1270 кг макулатуры, гимназия № 43 - 1220 кг, школа №18 - 366,5 кг.

Все участники получили электронные дипломы, а победителю акции достался главный денежный приз, исходя из количества принятой макулатуры. Денежные подарки получили также приюты для животных «ЗОО 37» и «Майский день».

«Главное, чтобы наши дети стали взрослыми, которые знают правило: «Сокращай потребление, используй повторно и сдавай в переработку», - отмечают организаторы акции, активисты экологического благотворительного проекта «ЭКО-мобиль».