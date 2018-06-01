В Ивановской области лекарство купили с помощью прокурора

Прокуратурой было установлено, что в Верхнеландеховской ЦРБ не было необходимого запаса иммуноглобулина. Препарат применяется при лечении клещевого энцефалита и других тяжелых заболеваний. Закупки препарата в 2017-2018 годах не осуществлялись.
Отсутствие лекарства могло нарушить права граждан на получение своевременной бесплатной медицинской помощи в виде профилактических прививок и экстренной профилактики инфекционных заболеваний.
Прокуратурой района 16 мая 2018 года внесено представление в адрес заведующей Верхнеландеховской ЦРБ, которое рассмотрено и удовлетворено, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Необходимые лекарственные средства закуплены, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.