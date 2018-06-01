Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные

Суббота, 2 июня
10.00 – в Ивановском зоопарке (ул. Ленинградская, д. 2) пройдет праздник, посвященный Дню защиты детей.
11.00 – в сквере на площади Революции в рамках проекта Mind&Body ивановцев ждут занятия йогой и тренировки Body Balance. Тренировки бесплатные, приглашаются все желающие вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки. Для занятий рекомендуется выбрать удобную одежду, не сковывающую движений, а также взять с собой коврик для йоги и питьевую воду. В расписании занятий возможны изменения в связи с погодными условиями.
11.00 – в Городском детском парке (ул. Комсомольская, д. 9) состоится спортивный праздник «Мир детства» среди семейных команд и команд воспитанников дошкольных образовательных учреждений.
11.00 - спортивное праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей, пройдет в ТОС «Академический» на детской площадке (ул. Победы, д. 10).
12.00 - развлекательная программа «Веселое детство» состоится в парке им. В.Я. Степанова.
13.00 - концерт на открытой рок-площадке «Россия – это мы!» в Арт-сквере (ул. 10 Августа), при благоприятных погодных условиях.
17.00 - концерт духового оркестра «На главной площади с оркестром», у памятника Я.П. Гарелина.
Воскресенье, 3 июня
12.00 – финал Регионального героико-патриотического конкурса-фестиваля художественного творчества «Славим Россию», посвященный 100-летию Иваново-Вознесенской губернии пройдет в ЦКиО (пр. Ленина, д. 114). Вход для зрителей на финальный тур свободный.
13.00 – парк «Харинка» приглашает ивановцев на праздник, посвященный Дню защиты детей «Праздник детства».