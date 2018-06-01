Водителю, по вине которого погибли две девушки, смягчили приговор

Сергею Журавлеву, виновнику аварии на Типографской улице, в которой погибли две девушки, смягчили приговор. Сегодня рассмотрена его кассационная жалоба.
Напомним, ДТП случилось в марте 2015 года. Компания пьяных молодых людей возвращалась из бара, Журавлев не справился с управлением, машина перевернулась.
Примерно год виновник скрывался от правосудия. Его приговорили к 8 годам колонии общего режима. Апелляцию он проиграл. А вот кассацию частично выиграл. Приговор был переквалифицирован и срок заключения уменьшен - до 6,5 лет. Защита, однако, намерена обжаловать и это решение, считая наказание чрезмерно суровым.
Подробности истории и причины смягчения приговора - в вечернем выпуске программы «Губерния».