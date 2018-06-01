В Иванове многодетные семьи получили денежные сертификаты

В день защиты детей, 1 июня, мэр города Иванова Владимир Шарыпов вручил денежные сертификаты многодетным семьям. Использовать сертификаты можно для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечному жилищному кредиту, в том числе рефинансированному.

Сертификаты получили 15 семей, 14 из которых являются многодетными. Это безвозвратные и безвозмездные субсидии, предоставляемые в рамках поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования из средств бюджетов Ивановской области и города Иванова. Средняя сумма субсидии на семью из 5-ти человек составляет около 880 тысяч рублей.

Елена Даурова рассказала, что воспитывает троих детей: «Раньше мы жили в малосемейке, было тесновато. Сейчас уже получили одобрение банка на ипотеку и начали подыскивать квартиру. Ждали не долго, стояли в очереди ровно один год и один месяц».

Вручение сертификатов проводится в рамках государственной и муниципальной поддержки граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования специальной подпрограммы «Жилище» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города». В этом году на эти цели предусмотрено 14,5 млн рублей, что позволит улучшить жилищные условия 17 семьям. Для сравнения, в 2017 году было выдано 13 свидетельств на общую сумму 10,36 млн рублей.