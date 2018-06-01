Обвиняемые в убийстве с 1 июня имеют право на суд присяжных

Сегодня вступили в силу основные части федерального закона о суде присяжных. Количество дел, попадающих под его компетенцию, значительно увеличилось. Например, к преступлениям по статье «Убийство» добавлено «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Но присяжные так и не будут выносить свои решения по делам в сфере предпринимательства, кражам, мошенничеству, коррупции. Кроме того, коллегия присяжных заседателей уменьшилась до 6-ти человек в районных судах и до 8-ми в областных.
Адвокат Олег Бибик прокомментировал новую редакцию закона, выразив надежду, что теперь у тысяч подозреваемых появился реальный шанс на объективное правосудие.
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