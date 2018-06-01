В Иванове убита молодая женщина

Следственным отделом по Фрунзенскому району г. Иваново СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 33-летней жительницы г. Иванова.
По подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан ее ранее судимый 29-летний сожитель.
Установлено, что 16 мая 2018 года в пылу ссоры мужчина несколько раз ударил потерпевшую ножом в грудь. Женщина скончалась на месте. Злоумышленник затащил окровавленное тело в кладовку и запер дверь, после чего длительное время употреблял спиртное.
Тело погибшей было обнаружено соседями спустя две недели. Идет предварительное следствие.
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