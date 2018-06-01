Поврежденная рекламная конструкция на улице Калашникова демонтирована

Как мы уже сообщали, недавним штормовым ветром в Иванове была повреждена рекламная конструкция. Под порывом ветра сложился билборд на улице Калашникова, у дома 28.



Сейчас информационное полотно щита демонтировано, рекламная конструкция не представляет угрозы. Сотрудники городского управления по делам наружной рекламы, информации и оформления города регулярно проводят мониторинг рекламных конструкций, однако ответственность за их состояние несет собственник.

В мэрии обратили внимание, что одним из основных воздействий на рекламные уличные конструкции является ветровая нагрузка. Порядок её расчета прописан в СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия».

«Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции выдается только при предоставлении рекламораспространителем документов, подтверждающих безопасность эксплуатации рекламной конструкции и содержащих обязательный расчет ветровой нагрузки, В данном случае вся необходимая документация была представлена», - отметил начальник управления по делам наружной рекламы Владимир Кудрявцев.