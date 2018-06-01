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В Иванове отключат светофоры

Лента новостей
01.06.2018, 17:01
56 0
2 июня на площади Пушкина в Иванове смотрите танцы народов мира
01.06.2018, 17:00
106 0
В Иванове отключат светофоры
01.06.2018, 16:54
104 0
Поврежденная рекламная конструкция на улице Калашникова демонтирована
01.06.2018, 16:28
908 0
В Иванове убита молодая женщина
01.06.2018, 16:01
768 0
Обвиняемые в убийстве с 1 июня имеют право на суд присяжных
01.06.2018, 15:54
641 0
Прогноз погоды на завтра, 2 июня
01.06.2018, 14:53
850 0
В Иванове многодетные семьи получили денежные сертификаты
01.06.2018, 14:44
1512 5
Водителю, по вине которого погибли две девушки, смягчили приговор
01.06.2018, 14:13
1731 0
Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные
01.06.2018, 14:01
1327 1
В Ивановской области лекарство купили с помощью прокурора
01.06.2018, 13:38
1193 0
Ивановские школьники спасли 78 деревьев
01.06.2018, 12:46
784 0
Ивановские женщины-футболисты вышли в 1/16 впервые за 25 лет
01.06.2018, 12:11
1290 2
Пассажирам, купившим электронные проездные до 1 июня, вернут деньги
01.06.2018, 12:04
1629 3
Рекламные билборды в Иванове могут убить
01.06.2018, 11:51
2535 2
В Иванове одну из улиц закроют на полтора месяца
01.06.2018, 11:47
1526 1
29-летний кинешемец ограбил и задушил своего знакомого
01.06.2018, 11:30
1308 0
В Иванове назовут имя «Ребенка года» и заглянут в будущее
01.06.2018, 11:17
1053 0
3 июня театральное жюри выберет лучших актеров года в области
01.06.2018, 11:06
1099 0
В Ивановской области сгорели два дома и автомобиль
01.06.2018, 10:39
2773 1
В ДТП на проспекте Строителей пассажир сломал позвоночник
01.06.2018, 10:31
2707 0
Ночью в Иванове будет ограничено движение у Театрального моста
01.06.2018, 00:25
1601 2
Глава МИД Сергей Лавров подарил президенту Северной Кореи палехскую шкатулку
31.05.2018, 23:20
6180 5
Губернатор Ивановской области: "Сбой во всей системе... Но мы наведем порядок"
31.05.2018, 22:10
3377 2
"Мусорную реформу" в правительстве Ивановской области хотели "пересмотреть"
31.05.2018, 21:10
5843 0
Воскресенский: "Мы теплоходы в Кинешму возвращаем не для того, чтобы показывать химические производства"
31.05.2018, 19:22
2339 6
На ТЭЦ-3 сегодня спасали «заложников»
31.05.2018, 19:07
4657 0
Фонд моногородов готов подключиться к инвестпроекту в поселке Петровский
31.05.2018, 18:30
2054 1
Воскресенский - депутатам: "Всех, кто работает на достижение успеха области, я считаю членами команды"
31.05.2018, 17:50
3484 8
В Иванове снижена стоимость электронного проездного на троллейбус
31.05.2018, 17:25
1964 1
Появится ли наконец в Иванове памятник Пушкину, кто отвечает за палисадники во дворах многоэтажек, и о чем бурлит ивановский интернет-сообщество
31.05.2018, 16:55
2567 3
Разделение должностей губернатора и председателя правительства: официальные комментарии
31.05.2018, 16:36
2517 1
Областная прокуратура второй раз отказалась направлять "дело Кустова" в суд
31.05.2018, 15:47
3636 1
Жители Петровского выиграли суд против губернатора
31.05.2018, 14:51
3831 4
Аварийные дома в Кохме горят по второму кругу
31.05.2018, 14:47
2181 0
Определены победители турнира «Кожаный мяч»
31.05.2018, 14:34
1974 1
"Не хотим, чтобы после нашего ухода наши дети оказались в интернатах"
31.05.2018, 14:29
3013 0
Прогноз погоды на завтра, 1 июня
31.05.2018, 13:59
1964 2
На ремонт ивановских магистральных теплосетей и станций выделено более 500 миллионов
31.05.2018, 13:36
2198 0
Студентов в Юрьевце поразили набережная и пивзавод
31.05.2018, 13:22
3254 2
В Ивановской области мужчина получил срок за избиение полицейского
31.05.2018, 13:02
2363 5
Успешные бизнесмены стали наставниками для ивановских домохозяек и научных сотрудников
31.05.2018, 13:01
2041 1
Дома без горячей воды
31.05.2018, 12:15
5075 7
Губернатора области могут лишить должности председателя правительства
31.05.2018, 11:24
5152 3
В Иванове сбили 89-летнюю женщину
31.05.2018, 10:51
2912 0
Городским спасателям поступило 280 заявок об упавших деревьях
31.05.2018, 10:21
3721 12
В Ивановской области местный житель финансировал экстремистов
31.05.2018, 00:15
4599 9
Пожар в двухэтажном доме в Кохме. Видео.
30.05.2018, 23:03
11252 0
Ураган в Иванове: самые яркие видеокадры
30.05.2018, 19:25
9293 1
Без света в Ивановской области остаются почти 15 тысяч человек
30.05.2018, 17:23
3731 1
Названы имена чемпионов города среди шахматистов
В Иванове отключат светофоры
01.06.2018, 17:00
106 0

В понедельник, 4 июня, будет отключен светофор на пересечении улиц Смирнова и Бубнова. Отключение продлится всего три часа - с 9.00 до 12.00.


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