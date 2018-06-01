2 июня на площади Пушкина в Иванове смотрите танцы народов мира

Завтра, 2 июня, с 16.00 до 19.00 на площади Пушкина будут выступать студенты и воспитанники отделения дополнительного образования детей Ивановского колледжа культуры.
В концерте, приуроченном ко Дню защиты детей, примут участие творческие коллективы колледжа - «Добрица», «Златоуст», «Раздолье», детские коллективы «Юность», «Молодость России», «Этюд».
Прозвучат русские, казачьи, белорусские, дагестанские, чувашские, цыганские народные песни, песни Ивановской области, а также стихи Николая Майорова, Роберта Рождественского, Редьярда Киплинга. Ребята исполнят русские народные танцы и танцы народов мира.