ГИБДД просит автолюбителей ездить на такси

В ближайшие дни по всей области пройдут массовые (сплошные) проверки и рейдовые мероприятия, направленные на выявление автомобилистов, севших за руль в нетрезвом состоянии.
Управление ГИБДД УМВД России по Ивановской области призывает автолюбителей быть сознательными и не преступать закон. В случае употребления алкоголя - пользоваться услугами службы такси.
Напоминаем, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами от 1,5 до 2 лет.
Если у вас есть информация о факте управления транспортным средством нетрезвым водителем либо поведение водителя вызывает сомнение в его адекватности - позвоните в дежурную часть ГИБДД, тел. 32-50-38 или оставьте сообщение в «Viber» на номер +7-906- 512-98-67.