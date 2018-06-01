За участие в праймериз "Единой России" в Иванове платят 300 рублей
В Иванове распространяются объявления следующего содержания: "Работа на выборах. Деньги сразу. Ташкентская, 83
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Активисты штаба оппозиционного политика Алексея Навального в Иванове пришли по такому объявлению в пункт по адресу: г.Иваново, ул.Ташкентская, д.83 и скрытно записали разговор с работниками офиса.
В пункте на Ташкентской сообщили следующее:
"Нужно прийти проголосовать 3 июня и в этот момент вы являетесь наблюдателем... Мы платим 100 рублей, а после выборов еще 200 рублей... А за каждого приведенного Вами сюда человека мы заплатим еще по 50 рублей"
При этом собеседники сообщили, что голосовать можно за любого кандидата, "...главное - чтобы выборы прошли честно, было много народа.., чтобы не успевали подкинуть бюллетени, не успевали еще что-то сделать
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3 июня в Ивановской области партия "Единая Россия" проводит так называемое "предварительное голосование". Как указано на сайте регионального отделения, партия тем самым "....выдвигает своих кандидатов на выборах, опираясь на мнение всех избирателей. Жители региона смогут поддержать своего участника праймериз, и тем самым партия выявит тех, кому доверяют люди – действительно народных кандидатов".