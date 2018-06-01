Десять НКО региона получат гранты Президента России

10 некоммерческих организаций из Ивановской области вошли в число победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Итоги первого этапа конкурса подведены 31 мая на заседании Координационного комитета.

Общая сумма поддержки проектов НКО из нашего региона составила более 21 млн рублей. Средства будут направлены на реализацию инициатив в сфере охраны окружающей среды, на развитие культуры и искусства, пропаганду здорового образа жизни, выявление и поддержку молодых талантов, социальное обслуживание.

Один из самых крупных грантов - более 5,5 млн рублей, получит Фонд содействия развитию человека, общества и культуры «Сопровождение». Этой некоммерческой организацией представлен на конкурс проект Центра популяризации деревенской жизни и ремесел: артдеревня в эко-хозяйстве «Знатная сторонка», цель которого - возрождение интереса к жизни в русской деревне, ее культуре, истории и современным возможностям, развитие и популяризация художественных промыслов и ремесел.

Также в числе победителей - Ивановская областная общественная организация молодых инвалидов и их родителей «Грани», региональное отделение Всероссийского общества инвалидов, областная общественная организация содействия развитию молодежи и семьи «ИМКА-Иваново», спортивный клуб инвалидов «Воля», общеобразовательное учреждение «Школа-интернат при Николо-Шартомском мужском монастыре», благотворительный фонд содействия решению проблем и помощи аутичным детям «Повышенная потребность», Центр развития познавательного туризма «Шуйское мыло»», Благотворительный фонд по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями «Содействие», фонд социальной помощи и поддержки населения «Доброе дело».