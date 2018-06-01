В Ивановской области водитель арестован за тонировку

В апреле в Приволжске сотрудники ГИБДД задержали местного жителя - 25-летнего молодого человека, управлявшего автомобилем «Пежо», у которого на передних боковых стеклах была нанесена цветная пленка, не соответствующая требованиям технического регламента. Инспекторы ДПС составили на правонарушителя административный материал и выдали требование об устранении нарушения.

31 мая данный нарушитель вновь был задержан за рулем своего тонированного автомобиля, хотя удалить пленку со стекол он должен был в течение суток с момента первой остановки. На этот раз за невыполнение законных требований сотрудников полиции он был привлечен к ответственности по статье 19.3 ч.1 КоАП РФ, предусматривающей штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. По решению суда нарушитель ПДД был арестован. Водителю придется провести в камере для задержанных за административные правонарушения трое суток.