В детской поликлинике в Родниках родителям выдавали просроченное детское питание

Негодным к употреблению питание стало еще три месяца назад - на пачках крайней датой, до которой им можно было кормить детей, значится 9 марта.
Возвраты начались еще 2 недели назад, однако упаковки с овсянкой продолжали выдавать, вплоть до вчерашнего дня.
- Департамент здравоохранения считает недопустимой данную ситуацию выдачи просроченного детского питания - заявила в интервью телеканалу "Барс" замначальника Департамента здравоохранения Татьяна Слабинская. - Это было связано с ненадлежащим контролем со стороны главного врача Родниковской ЦРБ и ответственного медицинского работника за выдачу и хранение детского питания. СКЛ. Приняты меры дисциплинарного характера, медицинской сестре вынесено замечание за данную ситуацию.
В департаменте здравоохранения сообщают, что проверка по этому факту уже проведена, просроченное питание изъято. В наличии теперь есть каши со сроком годности до 15 августа и 6 октября.