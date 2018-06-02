Скрытая запись: в кинешемской мэрии считают указы Президента РФ "абсурдом"

Интернет-издание "Кинешемец" опубликовало аудиозапись
оперативного совещания у заместителя главы администрации Кинешмы Андрея Князева с участием руководителей структурных подразделений администрации.
Князев предложил служащим в течение 3 недель организовать процесс голосования об оценке эффективности органов местного самоуправления. Проголосовать - поставив на сайте высокие оценки сами себе - должны сами руководители и их подчиненные, пройдя процедуру регистрации.
В разговоре с коллегами Князев сокрушается, что проголосовать можно только 2 раза в год: "Если до этого у нас все эти процессы очень, так сказать, нормально и достойно
(проходили), то в этом отношении получается, что проголосовать
(в этот раз) практически невозможно
".
Что такое "нормально" и "достойно" Князев поясняет далее:
"Особенность здесь заключается в том, что когда
(подчиненные) будут указывать социальный статус - не
(нужно) указывать «муниципальный служащий»...
(Указывайте) от пенсионеров до студентов – как угодно. Понятно, да?"
Кроме того Князев указал собравшимся, чтобы по результатам "работы" они сообщили ему на телефон смс-кой, сколько подчиненных в каждом подразделении проголосовали.
- На самом деле (рейтинг) никакую суть не отражает, - сообщил Андрей Князев. - Но все это выставляют в оценку деятельности (администрации) Кинешмы и главы. Это надо понимать.
Оценка населением
Мы со своей стороны должны приложить максимум усилий, чтобы этот рейтинг был с положительным эффектом.
Работу нужно провести очень аккуратно, не обсуждая, не распространяясь...
Все там в Иванове начинают надувать щеки по этому поводу, пальчиками грозить руководителям.
Если уж мы живем в некой ситуации абсурда, мы должны по правилам игры сыграть. Но сыграть в наших общих интересах. Это нормально, согласитесь?
Кто забудет – я напомню.
деятельности органов местного самоуправления (в том числе с использованием опроса на сайте) введена Указами Президента РФ «Об оценке эффективности деятельности органов МСУ
» и «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления
»
Результаты указанной оценки кроме того должны применяться «…в качестве основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей»
.
По результатам опроса за 2016 год в Ивановской области
самый высокий по области уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в Лежневском районе - 94,64%, самый низкий среди городов в Шуе - 25,69%. При этом в районах уровень удовлетворенности не опускался ниже 47,9% (Ильинский).
В среднем по области значение показателя составило 69,54%. Выше среднего показатели в Кохме и 15 районах.
В кинешемской мэрии
, комментируя ситуацию для телекомпании "Барс", не стали подвергать сомнению подлинность аудиозаписи, но заявили, что Князев действовал по собственной инициативе - это его субъективное мнение, не отражающее позицию главы города и администрации.
Андрей Князев
занимал посты начальника управления по делам архивов Ивановской области, директора центра по обеспечению деятельности мировых судей Ивановской области, с декабря 2015 года – замглавы администрации Кинешмы.
Прослушать аудиозапись можно по ссылке ниже.