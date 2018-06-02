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Скрытая запись: в кинешемской мэрии считают указы Президента РФ "абсурдом"

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Скрытая запись: в кинешемской мэрии считают указы Президента РФ "абсурдом"
Раскрыта схема лживого голосования в области по оценке деятельности мэров
02.06.2018, 10:00
2376 2
Интернет-издание "Кинешемец" опубликовало аудиозапись оперативного совещания у заместителя главы администрации Кинешмы Андрея Князева с участием руководителей структурных подразделений администрации.
Князев предложил служащим в течение 3 недель организовать процесс голосования об оценке эффективности органов местного самоуправления. Проголосовать - поставив на сайте высокие оценки сами себе - должны сами руководители и их подчиненные, пройдя процедуру регистрации.

В разговоре с коллегами Князев сокрушается, что проголосовать можно только 2 раза в год: "Если до этого у нас все эти процессы очень, так сказать, нормально и достойно (проходили), то в этом отношении получается, что проголосовать (в этот раз) практически невозможно".

Что такое "нормально" и "достойно" Князев поясняет далее: 
"Особенность здесь заключается в том, что когда (подчиненные) будут указывать социальный статус - не (нужно) указывать «муниципальный служащий»... (Указывайте) от пенсионеров до студентов – как угодно. Понятно, да?"   

Кроме того Князев указал собравшимся, чтобы по результатам "работы" они сообщили ему на телефон смс-кой, сколько подчиненных в каждом подразделении проголосовали.
- На самом деле (рейтинг) никакую суть не отражает, - сообщил Андрей Князев. -  Но все это выставляют в оценку деятельности (администрации) Кинешмы и главы. Это надо понимать.
Мы со своей стороны должны приложить максимум усилий, чтобы этот рейтинг был с положительным эффектом.
Работу нужно провести очень аккуратно, не обсуждая, не распространяясь...
Все там в Иванове начинают надувать щеки по этому поводу, пальчиками грозить руководителям.
Если уж мы живем в некой ситуации абсурда, мы должны по правилам игры сыграть. Но сыграть в наших общих интересах. Это нормально, согласитесь?
Кто забудет – я напомню.
Оценка населением деятельности органов местного самоуправления (в том числе с использованием опроса на сайте) введена Указами Президента РФ «Об  оценке эффективности деятельности органов МСУ» и «Об основных  направлениях совершенствования   системы   государственного управления»
Результаты указанной оценки кроме того должны применяться «…в качестве основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».

По результатам опроса за 2016 год в Ивановской области самый высокий по области уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в Лежневском районе - 94,64%, самый низкий среди городов в Шуе - 25,69%. При этом в районах уровень удовлетворенности не опускался ниже 47,9% (Ильинский).
В среднем по области значение показателя составило 69,54%. Выше среднего показатели в Кохме и 15 районах.

В кинешемской мэрии, комментируя ситуацию для телекомпании "Барс", не стали подвергать сомнению подлинность аудиозаписи, но заявили, что Князев действовал по собственной инициативе - это его субъективное мнение, не отражающее позицию главы города и администрации.

Андрей Князев занимал посты начальника управления по делам архивов Ивановской области, директора центра по обеспечению деятельности мировых судей Ивановской области,  с декабря 2015 года – замглавы администрации Кинешмы. 

Прослушать аудиозапись можно по ссылке ниже.

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