Скрытая запись: в кинешемской мэрии считают указы Президента РФ "абсурдом"

- На самом деле (рейтинг) никакую суть не отражает, - сообщил Андрей Князев. - Но все это выставляют в оценку деятельности (администрации) Кинешмы и главы. Это надо понимать.

Мы со своей стороны должны приложить максимум усилий, чтобы этот рейтинг был с положительным эффектом.

Работу нужно провести очень аккуратно, не обсуждая, не распространяясь...

Все там в Иванове начинают надувать щеки по этому поводу, пальчиками грозить руководителям.

Если уж мы живем в некой ситуации абсурда, мы должны по правилам игры сыграть. Но сыграть в наших общих интересах. Это нормально, согласитесь?

Кто забудет – я напомню.

Интернет-издание "Кинешемец" опубликовало аудиозапись оперативного совещания у заместителя главы администрации Кинешмы Андрея Князева с участием руководителей структурных подразделений администрации.Князев предложил служащим в течение 3 недель организовать процесс голосования об оценке эффективности органов местного самоуправления. Проголосовать - поставив на сайте высокие оценки сами себе - должны сами руководители и их подчиненные, пройдя процедуру регистрации.В разговоре с коллегами Князев сокрушается, что проголосовать можно только 2 раза в год: "(проходили)(в этот раз)".Что такое "нормально" и "достойно" Князев поясняет далее:(подчиненные)(нужно)(Указывайте)Кроме того Князев указал собравшимся, чтобы по результатам "работы" они сообщили ему на телефон смс-кой, сколько подчиненных в каждом подразделении проголосовали.деятельности органов местного самоуправления (в том числе с использованием опроса на сайте) введена Указами Президента РФ « Об оценке эффективности деятельности органов МСУ » и « Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления Результаты указанной оценки кроме того должны применяться «самый высокий по области уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления в Лежневском районе - 94,64%, самый низкий среди городов в Шуе - 25,69%. При этом в районах уровень удовлетворенности не опускался ниже 47,9% (Ильинский).В среднем по области значение показателя составило 69,54%. Выше среднего показатели в Кохме и 15 районах., комментируя ситуацию для телекомпании "Барс", не стали подвергать сомнению подлинность аудиозаписи, но заявили, что Князев действовал по собственной инициативе - это его субъективное мнение, не отражающее позицию главы города и администрации.занимал посты начальника управления по делам архивов Ивановской области, директора центра по обеспечению деятельности мировых судей Ивановской области, с декабря 2015 года – замглавы администрации Кинешмы.