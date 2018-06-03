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03.06.2018, 07:00
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Праймериз "ЕР": результаты по округу №4 могут быть аннулированы из-за судимости претендента

Как мы сообщали ранее, действующий депутат Ивановской областной Думы Ирина Сидорина за день до предварительного голосования была снята с процедуры праймериз "Единой России". Это означает, что она не может быть выдвинута в облдуму от этой партии. 

По информации ivanovonews, в соответствии с правилами предварительного голосования заинтересованные лица могут поставить вопрос об аннулировании результатов голосования по округу №4, с которого и была снята Сидорина. 

Дело в том, что по этому округу принимает участие Дмитрий Кочнев. Будучи 17-летним парнем он был приговорен Тейковским судом по ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину) к 1 году лишения свободы, был освобожден в 2004 году.

Участие в предварительном голосовании "Единой России" лиц, осужденных за уголовные преступления, запрещается. А значит результаты голосования по округу могут быть аннулированы.

Заметим, что Дмитрия Кочнева публично поддержал бывший глава города Иванова Александр Фомин, также участвующий в праймериз по округу №4.

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