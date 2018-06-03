Праймериз "ЕР": член партии считает, что депутат "Единой России" занимается "болтовней"

- Сам живу на ее (Курочкиной) округе, не раз лично обращался, жители домов... Ничего не было сделано из обращений! Округ заброшен. Одна болтовня.

Борьба на праймериз "Единой России" становится настолько напряженной, что претенденты обрушиваются с критикой на действующих депутатов от партии власти.Так, член партии "Единая Россия" и участник предварительного голосования партии в округе №6 Денис Севрюгов (один из руководителей "Точки кипения" в ТЦ "Серебряный город") жестко высказался по отношению к депутату Ивановской городской Думы Наталье Курочкиной в своем твиттер-аккаунте:Через некоторое время после этого твита Севрюгов закрыл свой аккаунт для посторонних.