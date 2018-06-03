Праймериз "ЕР": в день голосования в Иванове Сидорина организовала "пикеты протеста"
Как мы сообщали ранее,
за день до голосования действующий депутат Ивановской областной Думы и председатель комитета по бюджету Ирина Сидорина за "использование недопустимых избирательных технологий" исключена решением оргкомитета "ЕР" из списка участников предварительного голосования для последующего выдвижения кандидатом на выборах в Ивановскую областную Думу.
3 июня в день голосования члены ее штаба организовали несколько одиночных пикетов в Иванове с плакатами "Сегодня предали Сидорину - завтра предадут тебя", "Сегодня вычеркнули Сидорину - завтра вычеркнут тебя", "Поддержи Сидорину, скажи нет беспределу".
Отметим, что решения по нарушениям со стороны участников праймериз в партии принимаются избирательно.
Так, например, волонтеры кандидата и руководителя городского исполкома партии "Единая Россия" Бориса Мурванидзе и не скрывали, что "незамедлительно оказывают адресную помощь" жителям 5-го округа, которые после этого "...желают Мурванидзе удачи".Однако Мурванидзе не был снят с предварительного голосования.