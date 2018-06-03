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Руководителя исполкома "Единой России" обвиняют в подкупе жителей округа №5

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Руководителя исполкома "Единой России" обвиняют в подкупе жителей округа №5
03.06.2018, 13:55
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Руководителя исполкома "Единой России" обвиняют в подкупе жителей округа №5
Один из помощников руководителя исполкома ивановского городского отделения "ЕР" Борис Мурванидзе - Яна Недвига распространила в своем твиттер-аккаунте  видеоролики, в которых признается факт оказания "адресной помощи" со стороны волонтеров Мурванидзе.

Сама Недвига и участники съемки - жители округа - признают, что волонтеры не только убирали мусор, но и оказывали услуги пенсионерам, помогали неимущим гражданам и "работу выполняли хорошо".

Само по себе оказание таких услуг не запрещено законом, однако условиями предварительного голосования "ЕР" прямое участие в оказании адресной помощи избирателям (деньгами или услугами) со стороны участника праймериз или под его началом может быть расценено как подкуп избирателей. 

3 июня в Ивановской области проходит предварительное голосование, на котором партия "Единая Россия" определяется со своими кандидатами на выборах в Ивановскую областную Думу, которые состоятся осенью 2018 года.
Руководитель исполкома ивановского городского отделения "ЕР" Борис Мурванидзе выдвинул свою кандидатуру по избирательному округу №5. 

Ранее за использование недопустимых избирательных технологий на территории округа №4 была снята с праймериз депутат Ивановской областной Думы и председатель комитета по бюджету Ирина Сидорина. Ее действия были признаны дискредитирующими партию и наносящими ущерб ее политическим интересам.

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