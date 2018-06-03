Депутат Сидорина: "Чиновники из высоких кабинетов нагло и безобразно вмешиваются в голосование"

- Были организованы провокации в интересах определенных личностей и по результатам этих провокаций, в результате давления на организационный комитет (праймериз) было принято это решение… Мы видим как опять чиновники из высоких кабинетов самым безобразным и наглым образом вмешиваются в наше народное голосование и пытаются корректировать голосование.

Действующий депутат Ивановской областной Думы и председатель комитета по бюджету Ирина Сидорина прокомментировала отстранение ее от участия в праймериз "Единой России" за "" (Так в тексте решения оргкомитета)Сидорина заявила, что никаких дискредитирующих действий она не совершала:Сидорина полагает, что "справедливость восторжествует".Кроме Сидориной на округе №4 также пытаются стать кандидатами от "Единой России" действующие депутаты - бывший глава города Иванова Александр Фомин и ректор ИВГУ Владимир Егоров, а также еще 9 участников.