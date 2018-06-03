Видео о подкупе избирателей в Кинешме похоже на фальшивку
Скандалы на праймериз в Ивановской области множатся.
В адрес ivanovonews, а также ряда СМИ было направлено видео, в котором некий молодой человек предлагает за 100 рублей проголосовать на праймериз "Единой России" за одного из кандидатов в Кинешме - депутата Ивановской областной Думы Ирину Виноградову.
Данное видео появилось вслед за сообщениями из Кинешмы
о том, что у входа на участок, расположенный в бывшей средней школе №4 на улице Ломоносова, а также на улице Урицкого группа из нескольких молодых людей предлагала проголосовать за 100 рублей за кандидатов по округу в Кинешме - правда, источники кинешемских СМИ утверждают, что деньги давали за кандидатов либо Хохлова либо Кованова.
Анонимное видео уже ставят под сомнение - слишком наиграно ведут себя участники съемки, в кадр не попадет только говорящий человек. Тот, кто снимает видео на телефон, почти не скрывает факт съемки. В кадр попала также машина с госномером "А977ом".
Кроме того комментаторы утверждают, что у школы №4 те же участники видео агитируют как раз не за Виноградову, а за Кованова. и обвиняют авторов видео в постановке и фальсификации.
3 июня в Ивановской области проходит предварительное голосование, на котором партия "Единая Россия" определяется со своими кандидатами на выборах в Ивановскую областную Думу, которые состоятся осенью 2018 года.